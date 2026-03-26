Гранты, стройки и квоты на кино: о чем говорили на Совете по культуре в Кремле

Фото, видео: © РИА Новости/Софья Сандурская; 5-tv.ru

В День работника культуры Владимир Путин встретился с представителями творческой среды.

Основное внимание сегодня — в День работника культуры — было уделено людям творческим и их проблемам. Все детали у корреспондента «Известий» Игоря Балдина.

В Кремле, что и сам по себе музейное достояние, в этот день все ради искусства. В Екатерининском зале награждают молодых и талантливых — актеров, режиссеров, музыкантов. Режиссер Красноярского ТЮЗа Мурат Абулкатинов ставит спектакли на лучших сценах страны. Его «Гамлет» с аншлагами прошел в театре на Таганке.

«Он умело и тонко сочетает традиции отечественного театрального искусства и его актуальные художественные возможности, ведет обширную просветительскую работу, помогая найти свой творческий путь начинающим коллегам», — сказал президент России Владимир Путин.

«В апреле начинаем репетировать, это будет „Тихий Дон“ на Большой сцене Театра Наций. Потом будет еще одна московская работа в Театре Пушкина», — рассказал главный режиссер Красноярского Театра юного зрителя Мурат Абулкатинов.

Выпускника «Табакерки» Владислава Миллера вся страна узнала после выхода фильма о героях Брестской крепости «В списках не значился». Чтобы вжиться в роль лейтенанта, на полигоне в Калужской области актер прошел краткий курс молодого бойца.

«С полковником Российской армии уехали в лес и жили в Калужской области. Пытались подойти к тому, о чем писал Борис Васильев, и сделать это убедительно в кадре», — поделился артист драмы Московского театра Олега Табакова Владислав Миллер.

Лауреаты получают по пять миллионов рублей — хорошая возможность реализовать новые проекты. Эта премия — важный жест внимания государства к молодым и талантливым людям. А еще — часть большой всероссийской программы по развитию культуры. И речь здесь, конечно, не только о грантах.

Только в 2026 году правительство выделяет 260 миллиардов рублей, которые пойдут на реставрацию музеев, модернизацию театров, создание новых выставочных площадок.

«Прошу активнее обеспечивать модернизацию и строительство новых учреждений культуры, их оснащение. Помощь следует оказывать тем, кто занимается с молодыми людьми, с молодежью. Как говорил уже известный детский классик, сегодня дети, а завтра народ», — заявил Владимир Путин.

Этот разговор проходит на совете по культуре, и для многих это возможность поговорить не об успехах, а о проблемах. Отчего-то в Петербурге уже 10 лет как не могут достроить дворец танца, сетует хореограф, народный артист Российской Федерации Борис Эйфман.

«Борис Яковлевич, стыдно перед Вами, честное слово. Действительно, столько лет, и разговоров много, движется дело крайне медленно. Да, Борис Яковлевич, сделаем все, чтобы к 50-летию театр уже мог заработать», — сказал глава государства.

Кинорежиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков нервничает.

«От чего чешетесь?» — уточнил президет России.

«От волнения, Владимир Владимирович. От волнения», — ответил актер, режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков.

Вскоре он объясняет причину своего волнения: Минкульт России давно обещал ввести квоты на иностранные фильмы, но так этого и не сделал.

«390-й день, как это поручение Ваше не выполнено. Протокол не подписан», — заявил режиссер.

Впрочем, российские фильмы — уже две трети кинорынка.

«За последние десять лет открыты более полутора тысяч новых кинозалов по всей стране. Каждый год мы получаем увеличение количества кинозрителей на 10 миллионов», — рассказал кинорежиссер, сценарист, народный артист России Карен Шахназаров.

Запад сам себя лишает российского рынка, культуры, а теперь и науки. Археолога Бутягина, сотрудника Эрмитажа, который много лет вел раскопки в Крыму, задержали в Польше и экстрадируют на Украину.

«То, что с ним (Бутягиным. — Прим. ред.) сейчас происходит, просто лишний раз подчеркивает то, с кем мы имеем дело», — заявил глава государства.

Писатель Захар Прилепин на заседании предложил создать нашу альтернативу Нобелевке.

«Нобелевская премия в последние десятилетия стала безусловным политическим инструментом. Это можно было видеть, просмотреть, оценить во время начала СВО, когда порядка двадцати бывших лауреатов Нобелевской премии по литературе подписали немедленно, так сказать, антивоенные письма», — отметил писатель.

«Уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых трагических событий на Ближнем Востоке», — сказал Владимир Путин.

Есть у нашего ответа Нобелевке и рабочее название — «премия глобального большинства». Как показывает и история, и современность, искусство и политика нередко работают в связке.

