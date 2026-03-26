Инцидент вызвал дипломатическую реакцию, однако экспертиза показала, что аппараты не связаны с Россией.

Латвия и Эстония сегодня были вынуждены признать свою ошибку после обвинений в адрес России на счет дронов, которые якобы упали на территории Прибалтики.

Беспилотники действительно были, их обломки нашли и изучили. А когда стало понятно, что это украинские дроны, реакция Риги оказалась максимально миролюбивой. Там призвали население сильно не переживать. Абсурд в том, что за этот же инцидент накануне ноту протеста Латвия вручила российскому временному поверенному.

