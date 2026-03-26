ИИ в мантии: суды начали использовать нейросети при вынесении приговоров

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

В Краснодарском крае защита осужденных обратила внимание на признаки машинной генерации в тексте судебного решения.

Простые нейросети работают отлично. В Краснодарском крае выяснилось, что искусственный интеллект очень помогает местным судьям. Настолько, что его авторству принадлежат даже некоторые обвинительные приговоры. Насколько это законно, разбирался корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Киберпанк, который мы заслужили, наступил не в неоновых мегаполисах, а в Ейском городском суде Краснодарского края. И пока айти-гиганты спорили об этике использования искусственного интеллекта, суровая российская Фемида, кажется, уже давно делегировала ему свою бумажную рутину. Впервые в истории, а может и не впервые, нейросеть поучаствовала в отправке двух полицейских в колонию — на семь лет.

Фабула уголовного дела банальна и не столь важна в контексте основной истории. Двое правоохранителей нашли почти полторы тысячи литров сомнительного алкоголя, но закрыли глаза за взятку в 300 тысяч рублей. В итоге — скамья подсудимых. Приговор, в формулировке которого заметили необычное. Адвокатов суд поэтично назвал: «целая плеяда защитников». Подсудимые, по версии суда, участвовали в проверках «чудесным образом». А один из фигурантов удостоился характеристики: «решительное должностное лицо».

Защитник экс-полицейского богатства метафор не оценил и пошел к лингвисту.

«Там целые куски вставлены из искусственного интеллекта», — рассказал адвокат Кондрат Горишний.

Языковые конструкции и смешение стилей лингвистическая экспертиза проанализировала, эксперт пришел к выводу — очень похоже, что куски приговора сгенерировала нейросеть.

«В тексте приговора наблюдались слова как высокопарные книжные, которые неуместны для текста приговора, да, стилистически, так и разговорные слова», — объяснила кандидат филологических наук Анна Вандышева.

Адвокат решил обжаловать приговор. Но и апелляционная инстанция, и кассационная решения оставили в силе.

«Мы обратимся в Верховный суд с конституционной также жалобой. Мы полагаем, что это недопустимо, по крайней мере, на сегодняшнем этапе развития технологий», — заявил адвокат Кондрат Горишний.

В Уголовно-процессуальном кодексе использование ИИ в правосудии никак не регламентировано, основная его часть написана еще когда такого понятия, как нейросети, не существовало.

«Треть судов использует искусственный интеллект для снижения когнитивной нагрузки и вообще нагрузки на судей и на аппарат суда», — объяснила профессор кафедры уголовного права и процесса Сочинского института РУДН им. Патриса Лумумбы Николай Павличенко.

«Ну вот известная всем программа для сохранения текста, в которой и готовят процессуальные акты, корректируют их, исправляют грамматические и пунктуационные ошибки. На них ведь тоже указывают цифровые ассистенты. Нейросети — точно такой же инструмент, объясняют их пользователи в мантиях. Вот только в отличие от редактора документов ИИ может исправить ошибки и в доказательной базе, а то и вовсе создать новые, потому что умеет ее анализировать», — рассказал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Да и в большинстве своем блюстители Фемиды обращаются к искусственному интеллекту просто чтобы сэкономить время. Главное потом не забыть перепроверить, что написал ИИ.

«Очень и очень часто он допускает искажения фактов, он допускает использование несуществующей информации, делает ссылки на несуществующие законодательные нормы. Поэтому брать его за основу в принятии решений нельзя», — сказала судья в отставке Наталия Емельянова.

Выходит, раньше приговоры помогали писать помощники судей, а сейчас цифровые помощники судей. Фемида вынуждена использовать ChatGPT пока что как умную печатную машинку. Но за любую возможную ошибку искусственного разума отвечать судья будет все равно своей головой, потому что окончательное решение принимает пока что именно он?

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX