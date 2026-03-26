Самолет с депутатами Госдумы прибыл в аэропорт Нью-Йорка
Фото: www.globallookpress.com/Zhang Fengguo
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Самолет с депутатами Госдумы (ГД) приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом «Известиям» сообщил первый заместитель главы комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.
По его словам, депутаты прибыли в США с рабочим визитом, который посвящен вопросам нормализации двусторонних отношений. Делегацию возглавляет депутат Вячеслав Никонов.
Чепа уточнил, что с американской стороны в консультациях примут участие представители Конгресса. Конкретный состав участников переговоров не раскрывается.
Парламентарий выразил надежду, что по итогам встреч удастся договориться о проведении подобных контактов на регулярной основе.
Ранее экс-советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявлял, что Вашингтон заинтересован в долгосрочном восстановлении отношений с Москвой. Он также допускал возможность будущих инвестиций американского бизнеса в российские нефтегазовые проекты.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.