Самолет с депутатами Госдумы прибыл в аэропорт Нью-Йорка

Фото: www.globallookpress.com/Zhang Fengguo

Делегацию из России возглавил Вячеслав Никонов.

Самолет с депутатами Госдумы (ГД) приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом «Известиям» сообщил первый заместитель главы комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, депутаты прибыли в США с рабочим визитом, который посвящен вопросам нормализации двусторонних отношений. Делегацию возглавляет депутат Вячеслав Никонов.

Чепа уточнил, что с американской стороны в консультациях примут участие представители Конгресса. Конкретный состав участников переговоров не раскрывается.

Парламентарий выразил надежду, что по итогам встреч удастся договориться о проведении подобных контактов на регулярной основе.

Ранее экс-советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявлял, что Вашингтон заинтересован в долгосрочном восстановлении отношений с Москвой. Он также допускал возможность будущих инвестиций американского бизнеса в российские нефтегазовые проекты.

