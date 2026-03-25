Путин подписал указ о запрете вывоза наличных рублей свыше $100 тысяч в ЕАЭС
Решение уже вступило в силу.
Президент России Владимир Путин утвердил указ, предусматривающий новые ограничения на вывоз наличных рублей в страны Евразийского экономического союза. Соответствующий документ размещен 25 марта на официальном интернет-портале правовой информации.
С 1 апреля гражданам запрещается вывозить наличные средства в размере более эквивалента 100 тысяч долларов по курсу Центробанка на дату пересечения границы. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вводится полный запрет на вывоз наличных вне зависимости от суммы.
Вместе с тем предусмотрено исключение: перевозка денежных средств допускается через воздушные пункты пропуска в международных аэропортах при наличии банковских документов, подтверждающих снятие средств со счетов.
Дополнительно с 1 мая начнут действовать ограничения на вывоз аффинированного золота в слитках общим весом свыше 100 граммов. Такие операции разрешены только через аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Владивосток при наличии заключения Федеральной пробирной палаты. При этом юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут вывозить золото в государства, не входящие в ЕАЭС.
Указ вступил в силу со дня официального опубликования.
