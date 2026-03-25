Путин отметил важность поддержания системы образования в искусстве и культуре

Президент России отметил значимость развития творческих навыков у подрастающих поколений и сохранения культурного наследия.

Развитие и поддержка системы образования в сфере искусства и культуры являются важной задачей для России. Об этом сообщил президент Владимир Путин. Выступая на церемонии, посвященной Дню работника культуры, он подчеркнул необходимость продолжать развивать творческие способности молодежи с ранних лет.

«Уверен, подрастающие поколения должны не только знать искусство, но и, что называется, иметь возможность его практиковать с ранних лет, обучаться живописи, танцу, музыке. У нас в стране выстроена блестящая многоуровневая система такого образования, и она нуждается в постоянной поддержке», — отметил президент.

В ходе своего выступления Владимир Путин подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить знакомству подрастающего поколения с историей отечественного искусства.

Президент отметил, что в последние годы России было направлено много усилий на развитие национальной киноиндустрии, однако важно, чтобы молодое поколение не только осваивало современную продукцию, но и знакомилось с произведениями прошлого, которое составляет важную часть культурного наследия страны.

«Вместе с тем необходимо обеспечить знакомство, прежде всего, нашей молодежи и с более ранними лучшими образцами отечественного кино, и с его давней славной историей», — заявил Путин.

