Путин назначил Виктора Мельника заместителем генерального прокурора России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виктора Мельника на должность заместителя генерального прокурора Российской Федерации. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу с момента подписания.

«Назначить Мельника Виктора Дмитриевича заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — сказано в документе.

Также были утверждены новые назначения на должности прокуроров нескольких регионов. Андрей Гуришев назначен прокурором Санкт-Петербурга, Петр Забурко — прокурором Ленинградской области, а Денис Назаренко — прокурором Тверской области.

Ранее, в другом указе, президент наградил председателя Верховного суда Российской Федерации Игоря Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за значительный вклад в укрепление законности и правопорядка в России. Игорь Краснов был утвержден на пост председателя Верховного суда решением Совета Федерации, после того как его кандидатура была единогласно поддержана сенаторами на пленарном заседании палаты.

