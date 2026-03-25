В Подмосковье избили корреспондента «Известий», снимавшего сюжет о продаже «красивых» номеров

Журналиста увезли, угрожали и принудили написать отказ от претензий.

В Подольске сотрудники фирмы, торгующей «красивыми» автомобильными номерами, напали на корреспондента «Известий» Алексея Полторанина. Журналист выполнял редакционное задание и хотел выяснить, насколько легально здесь продают регистрационные знаки.

Вместо ответов съемочная группа получила удары, а самого корреспондента вывезли в неизвестном направлении, избили и заставили написать заявление об отсутствии претензий.

По словам Полторанина, нападавшие заподозрили в нем журналиста и сразу перешли к агрессии. После того как его несколько раз ударили, у него отобрали телефон, посадили в машину и увезли. В салоне ему угрожали физической расправой — в том числе ножницами. Позже его оставили на железнодорожной станции Подольск.

Несмотря на инцидент, офис компании продолжил работу, и сотрудники разбежались только после того, как на месте появились несколько съемочных групп. Когда двери все же открылись, директор фирмы Павел Погосян сделал вид, что не понимает, о чем речь, и заявил, что журналисты его с кем-то путают.

Пострадавший корреспондент был доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сотрудники «Известий» написали заявление в полицию. Правоохранителям предстоит разобраться в законности торговли «красивыми» номерами и дать оценку действиям тех, кто напал на журналиста.

