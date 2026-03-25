«Талант определяет все»: актер Александр Збруева о молодом поколении артистов

Народный артист РСФСР, актер театра и кино Александр Збруев резко высказался о современном актерском поколении. Этим мнением он поделился на премьере спектакля «А. Збруев…», посвященной его 88-летию.

Он заявил, что молодые артисты не дотягивают до уровня выдающихся мастеров прошлого. По мнению актера, нынешних исполнителей нельзя сравнивать с такими фигурами, как народный артист СССР Олег Стриженов, которого он назвал эталоном профессии. Збруев отметил, что артисты прошлого не стремились к внешней «звездности», а прежде всего работали и создавали настоящие роли, тогда как сегодня, по его словам, акцент сместился в сторону поверхностной популярности.

«Такой есть актер — Олег Стриженов. Прекрасный актер. Просто удивительный актер. Для меня он просто какое-то мерило, что должно быть и как должно быть. Вот вы знаете, сегодняшний актер близко не подходит к тому, что делал в свое время Олег Стриженов. Он не был звездой, как сегодня все звездочки. Звездочек делают, а он работал. Он был актером, настоящим актером, великим актером. Как этих актером можно сравнивать с теми, которые сегодня на поверхности, которых сегодня едят со всем, что в них есть», — сказал Александр.

Он также подчеркнул, что становление большого артиста во многом зависит от наставников. В качестве примера Збруев привел народного артиста РСФСР Александра Абдулова, чья карьера, по его словам, во многом сложилась благодаря работе с режиссером Марком Захаровым. Актер отметил, что между режиссером и артистом должна возникать особая связь и взаимное доверие.

«Во-первых, нужно попасть в очень хорошие руки. И когда актер попадает в хорошие руки, он становится большим артистом. И тому примеров… Из близких — это Саша Абдулов, который был мальчиком, когда он пришел, заканчивая четвертый курс, в „В списках не значиться“ он сыграл. Потрясающий. И он начался, его обожал Захаров (народный артист СССР, режиссер Марк Захаров. — Прим. ред.). Обожал так же, как он обожал Захарова. Он Захарова называл папой. Даже больше. Он говорил: „Вы для меня, Марк Анатольевич, даже больше, чем мой папа“. Вот до такой степени. И, конечно же, очень важно попасть в очень хорошие руки к режиссеру именно. Но, а для этого, конечно, должны быть двери открыты и с той стороны, и с другой — и со стороны режиссера, и со стороны актера», — рассказал артист.

При этом Збруев добавил, что ключевым фактором остается талант. По его словам, если у человека есть внутренний потенциал, его важно вовремя раскрыть — именно это и делает актера по-настоящему значимым.

«Талант — он определяет все. Вот если у человека там внутри есть то, что называется талантом, и если это разбудить в нем, ну, это дорогого стоит», — добавил он.

