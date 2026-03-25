Кредиты по-новому: почему «серые» деньги перестанут работать с апреля

Банковские правила меняются — и многим заемщикам придется пересмотреть финансовые привычки.

С 1 апреля российские банки начнут оценивать платежеспособность клиентов по обновленным стандартам. При рассмотрении заявок на займы кредитные организации будут учитывать исключительно подтвержденные официальные доходы, полученные через систему «Цифровой профиль», где аккумулируются сведения из Федеральной налоговой службы и Социального фонда.

Прежде финансовые учреждения могли опираться на различные косвенные данные о заработке: внутренние справки банков, выписки по счетам или даже устные заявления клиентов. Теперь такая практика прекращается — ключевым ориентиром станут только сведения из государственных баз.

Какие доходы считаются официальными

К категории «белых» относятся выплаты, которые декларируются в соответствии с законом и облагаются налогами. Это, например, заработная плата, доходы индивидуальных предпринимателей и самозанятых, если они отражены в сервисе «Мой налог». В эту же группу включаются пенсии, дивиденды, проценты по вкладам и купонный доход по облигациям.

Как ранее отмечал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, легальный доход обеспечивает работникам социальные гарантии, пенсионные накопления и возможность защищать свои права при трудовых спорах.

Что называют «серыми» выплатами

К неофициальным относят заработки, которые фиксируются лишь частично. Обычно речь идет о ситуации, когда работнику выплачивают минимальную сумму официально, а остальную часть передают «в конверте». Сюда же относятся любые подработки без оформления и выплаты, с которых не уплачиваются налоги.

Как новые правила скажутся на заемщиках

Эксперты считают, что граждане с полностью легальными доходами существенных изменений не почувствуют. Однако тем, кто получает часть средств неофициально, станет сложнее рассчитывать на крупные кредиты: банки больше не смогут учитывать такие поступления.

Ожидается, что нововведение подтолкнет рынок труда к большей прозрачности. Усиление контроля, по мнению специалистов, может стимулировать россиян оформлять занятость официально и декларировать дополнительные источники дохода.

