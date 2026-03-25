«Не сдулся»: Александр Збруев раскрыл простой секрет своей энергии в 87 лет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ежедневные физические упражнения помогают артисту сохранять ощущение тонуса и «чувствовать тело».

Народный артист РСФСР, актер театра и кино Александр Збруев продолжает поддерживать физическую форму даже в преклонном возрасте — в 87 лет он регулярно делает гимнастику. Об этом актер сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере спектакля «А. Збруев…», приуроченной к его 88-летию.

По словам артиста, ежедневная зарядка помогает ему сохранять ощущение тонуса и «чувствовать тело», в том числе мышцы и общее физическое состояние. Он отметил, что подобная практика, по его мнению, необходима каждому человеку вне зависимости от возраста.

«Я зарядку делаю, конечно, чтобы почувствовать себя в теле, мышцы, все. Это я делаю, но я думаю, что это каждый человек должен делать, в принципе, так или иначе», — отметил Александр.

Збруев также подчеркнул, что многое в сохранении активности связано с генетикой: одни люди теряют жизненный тонус уже к 40 годам, тогда как другим удается оставаться бодрыми значительно дольше. При этом актер добавил, что сам пока чувствует себя уверенно и продолжает держать форму.

«Это чисто генетически, действительно, чисто генетически, есть люди, которые сдуваются и в 40 лет, по-разному. Но я пока не сдулся, пока держусь», — заключил он.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.