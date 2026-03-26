«Сам разорюсь как-нибудь»: Киркоров о страховании тела

Филипп Киркоров не стал страховать свое тело после полученного на концерте ожога

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Около года назад артист получил серьезный ожог из-за неисправной пиротехники, но не намерен жить без риска.

Народный артист России Филипп Киркоров не стал страховать свое тело после того, как получил ожог на концерте в Санкт-Петербурге. Об этом исполнитель хита «Единственная» рассказал на своем сольном концерте в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Я же не Дженнифер Лопес, чтобы страховать свою заднюю точку или переднюю, или что-то еще. А потом она застраховалась, по-моему, на миллион или на два, у нас миллион или два — это несколько другой эквивалент, поэтому что я буду разорять страховые компании. Я уж сам разорюсь как-нибудь», — заявил король эстрады.

В апреле 2025 года Филипп Киркоров выступил с концертом в петербургском БКЗ «Октябрьский». В момент исполнения песни «Черная пантера» на нем загорелась куртка от неправильно сработавшего фейерверка. Исполнитель кричал от боли, но не мог отдернуть руку, иначе упал бы с высоты. После происшествия поп-королю оказали помощь медики. Несмотря на ожоги и боль, певец переоделся и продолжил концерт.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.