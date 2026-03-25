«Не просто муж Собчак»: Збруев возмутился отношением к Богомолову

Народный артист РСФСР, актер театра и кино Александр Збруев заявил, что заслуженного деятеля искусств России, режиссера Константина Богомолова несправедливо воспринимают в публичном пространстве исключительно как мужа Ксении Собчак. Об этом он рассказал 5-tv.ru на премьере спектакля «А. Збруев…» в честь 88-летия народного артиста.

По его мнению, такое определение принижает профессиональные заслуги деятеля культуры. Актер отметил, что вокруг Богомолова в последнее время сложилась чрезмерно негативная информационная атмосфера.

«Такая началась катавасия вокруг него. Комарили, просто комарили, стали кусать его со всех сторон, причем бездарно совершенно. Ну как взрослому человеку, режиссеру, который поставил огромное количество спектаклей, говорить: „муж Собчак“, представлять его так в прессе. Ну как? Это же просто оскорбительно, оскорбительно», — сказал Збруев.

По словам Збруева, режиссера подвергали критике со всех сторон, причем зачастую необоснованно и непрофессионально. Он подчеркнул, что сводить многолетнюю творческую деятельность постановщика к формулировке «муж Собчак» — некорректно и даже оскорбительно.

Збруев добавил, что, несмотря на давление, Богомолов продолжает работать и сохраняет профессиональную активность. Артист рассказал, что поддерживает с режиссером связь и рассчитывает на совместную работу в будущем.

Константин Богомолов и Ксения Собчак поженились в 2019 году. После регистрации брака пара также прошла обряд венчания, несмотря на то что ранее журналистка публично называла себя атеисткой.

