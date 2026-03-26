«Будет создаваться новая элита»: в России появятся 25 современных кампусов

© РИА Новости/Екатерина Штукина

Более 80% российской молодежи верит в возможность самореализации. Такие цифры привел заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на форуме «Есть результат!». Мероприятие проводит «Единая Россия» в Нижнем Новгороде. Главная тема — поддержка молодого поколения.

Это одно из приоритетных направлений национальной политики. Для реализации этих задач в ближайшее время в нашей стране появится 25 студенческих кампусов мирового уровня.

«Кампусы, мы видим, становятся настоящими драйверами экономического роста регионов, бизнес вложил в создание образовательной экосистемы порядка 30%. Это значит, что они делают ставку на университеты, кампусы, где будет создаваться элита, новое поколение для достижения технологического суверенитета страны», — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Активная работа идет на всех уровнях системы образования. Создаются дополнительные места в детских садах. Миллионы детей теперь учатся в школах, которые оснащены самым современным оборудованием. Отдельное внимание уделяется внеклассным урокам. Это IT-клубы, технопарки и кружки робототехники.

