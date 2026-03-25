«Синдром ЕГЭ»: почему родители и школьники боятся выпускного экзамена

Подростки сталкиваются с тревожным расстройством, бессонницей и головными болями.

Старшеклассники все чаще страдают тревожным психическим расстройством перед экзаменами. У него даже появилось свое название — «синдром ожидания ЕГЭ». Из симптомов — бессонница, тик и потеря аппетита. Есть ли какие-то способы справиться со стрессом — узнал корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Трясущиеся руки, выпадающие волосы, бессонница и страшный диагноз — ЕГЭ. Время, когда школьники активно теряют не только нервные клетки, все ближе. И кажется, невозможно все эти знания в одну голову уместить, но он пытается. 11-классник Максим мечтает учиться на архитектора и в будущем строить дома. Но пока его нервная система проходит тест на прочность — впереди ЕГЭ.

«Уже сейчас у меня проблемы со сном. Я часто пью таблетки от волнения, пью много кофе. К экзаменам готовлюсь и на уроках, и дома, и на курсах, на которые хожу», — говорит школьник Максим Маслов.

Первые экзамены — история, литература, химия — уже 1 июня. Остается немногим больше двух месяцев. Для юной неокрепшей психики — тяжелые времена.

«Пик начинает нарастать примерно с середины апреля. Головные боли, боли в шее, спине. Генерализованное тревожное расстройство детского возраста — это ощущение, что ты все время напряжен, не можешь расслабиться даже во сне, даже просыпаешься в состоянии напряжения», — объясняет доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии СПбГПМУ Северин Гречаный.

Все эти симптомы Варвара Фомичева испытала на себе в прошлом году, когда сдавала ЕГЭ, чтобы поступить в колледж. Но в этом году она решила, что пойдет в вуз, а значит, на ЕГЭ ей предстоит второй заход.

«Страшно не сдать. Страшно не набрать нужное количество баллов. Это чревато тем, что у меня прогорят уже и прошлые результаты ЕГЭ, и придется опять проходить весь этот этап по новой», — рассказывает Варвара Фомичева.

По всей стране в этом году ЕГЭ будут сдавать около 750 тысяч школьников. В Петербурге — 38 тысяч, в Москве зарегистрировались 93 тысячи. Самый популярный предмет по выбору в этом году — обществознание — его сдают почти 40% учеников. На втором месте — информатика (21,7%). В тройке — биология (20,3%). Четвертое и пятое место у физики (19,6%) и химии (15,3%).

В среднем 174 занятия с репетитором нужно школьнику, чтобы хорошо подготовиться к ЕГЭ. И тут в шоке уже родители. Судя по сайтам объявлений, цены начинаются от тысячи, а чаще всего от двух с половиной тысяч рублей за занятие. Всего получается что-то около полумиллиона. И это только по одному предмету.

«Получается где-то по шесть часов в неделю, три пары — вот примерно такой объем и необходим. Начинающие берут и по 700 рублей за полтора часа. Я беру 1200, но это не очень большие деньги. Это плюс-минус средняя цена по рынку. С кандидатскими, докторскими степенями еще дороже», — говорит репетитор Анатолий Шкатов.

Но ни за какие деньги ни один репетитор не сможет гарантировать, что школьник сдаст экзамен хорошо. Для него это, по сути, первый серьезный взрослый вызов. Психологи советуют: первое — спать, ночной штурм учебников только навредит, второе — помнить: стресс из-за учебы — это нормально. Главное, чтобы ребенок все это время чувствовал поддержку взрослых.

