«Бомбят наш дом»: Израиль атаковал ливанский город Тир

Reuters/Manu Brabo; 5-tv.ru

На юге страны намерены создать буферную зону.

Не меньшее внимание ЦАХАЛ сейчас направлено и на Ливан, создавая на юге этой страны, по сути, буферную зону. Об ослаблении атак в этой части региона речи пока также не идет — несмотря на то, что под удар попадают, как правило, обычные люди. Драматичные кадры из города Тир специально для «Известий» сделал корреспондент телеканала «Аль-Маядин» Али Ахмар.

Новая израильская атака нанесена по центру Тира. В результате удара два жилых дома превратились в руины. В последние дни Израиль усилил свои налеты на Тир и его окрестности, бьют по автозаправочным станциям и жилым районам в попытках изолировать Южный Ливан от остальной части страны. Возможно, выбор именно этого города связан с его стратегическим расположением на побережье и статусом крупного транспортного узла.

«Нас разбудили рано утром, мы даже не взяли с собой одежду. Бомбят наш дом. Рядом нет никаких военных объектов», — рассказал местный житель.

Тир — это еще и туристический центр. Сюда едут со всей страны. Кроме того, в городе несколько крупных медицинских комплексов. Израильские силы совершили атаки вблизи них, повредив ряд больниц.

Корреспондент телеканала «Аль-Маядин» Али Ахмар специально для зрителей «Известий» показал, чем закончилась последняя атака Израиля по городу Тир.

