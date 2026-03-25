Захарова: США молчат в ответ на просьбы РФ не передавать разведданные Киеву

Москва регулярно доводит до американских властей свою позицию.

США не дают содержательного ответа на обращения Москвы по вопросу передачи разведывательной информации Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, российская сторона неоднократно направляла соответствующие сигналы Вашингтону, однако в ответ американские власти либо ограничивались общими формулировками, либо вовсе не реагировали.

«Вынуждена констатировать, что в ответ на наши демарши американская сторона, как правило, отделывается общими словами, а то и вовсе молчит», — сказала дипломат.

К тому же Захарова подчеркнула, что Москва регулярно доводит до США позицию о недопустимости передачи данных, которые затем используются Вооруженными силами Украины для нанесения ударов дальнобойным оружием по российской территории, в том числе по гражданским объектам.

Подобная практика, как отметила Захарова, способствует эскалации конфликта и требует пересмотра со стороны Вашингтона.

