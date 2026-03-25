Захарова: слова посла Израиля с критикой позиции Москвы по Ирану неуместны

По словам Одеда Йосефа, Россия предлагает «одностороннюю официальную позицию» по военной операции в Иране.

Слова посла Израиля в России Одеда Йосефа о якобы «односторонней» позиции Москвы по войне в Иране неуместны и не способствуют укреплению дружественных связей между странами. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

По словам Захаровой, подобные публичные высказывания не способствуют укреплению дружественных отношений между странами. Она подчеркнула, что позиция Москвы по ближневосточной проблематике формируется на основе анализа фактов и развития ситуации в регионе.

Представитель МИД также отметила, что Россия заинтересована в сохранении и дальнейшем развитии партнерских связей с Израилем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Египта Бадром Абдельати подтвердил готовность Москвы способствовать разрешению конфликтов на Ближнем Востоке. В ходе беседы стороны обсудили текущую эскалацию напряженности в зоне Персидского залива и акцентировали внимание на необходимости скорейшего прекращения боевых действий.

