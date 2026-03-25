Известный футболист потратил пять миллионов долларов на OnlyFans

Нападающий «Арсенала» Дьекереш потратил пять миллионов долларов на OnlyFans

Фото: AP/ТАСС

Он оплачивал доступ к фото и видео 19-летней модели Софи Рейн.

Как утверждает 19-летняя модель платформы OnlyFans Софи Рейн, один из шведских игроков, выступающих в Английской премьер-лиге, в течение длительного времени переводил ей крупные суммы за доступ к личным фото- и видеоматериалам.

По словам девушки, всего на платный контент таинственный поклонник потратил около 4,5 миллиона долларов.

В СМИ сразу начали строить версии о личности щедрого клиента: под описание, по мнению журналистов, могли подойти сразу несколько известных спортсменов, однако чаще всего в публикациях упоминается нападающий «Арсенала» Виктор Дьекереш.

Сам футболист пока не выступал с комментариями по поводу распространяющихся сообщений.

Ранее сооснователь и один из владельцев платформы OnlyFans Леонид Радвинский ушел из жизни. В организации подтвердили факт смерти предпринимателя и сообщили, что он скончался после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Представители сервиса отметили, что глубоко скорбят в связи с утратой и подчеркнули, что бизнесмен умер спокойно после продолжительной болезни.

Леонид Радвинский родился в 1982 году в Одессе. В детские годы он вместе с родителями эмигрировал в США, где вырос и впоследствии сумел добиться значительных успехов в сфере интернет-предпринимательства.

