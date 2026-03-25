«Звучит пафосно»: SHAMAN хочет сыграть себя в фильме про себя

SHAMAN хочет сыграть себя в фильме про себя

Фото, видео: Московец Илья/URA.RU/ТАСС; 5-tv.ru

Артист не может представить никого из современных актеров, кто бы смог хорошо воплотить его на экране.

Заслуженный артист Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, желает сыграть самого себя в фильме про себя. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Звезды Дорожного радио».

«Проще самому себя сыграть, как бы пафосно ни звучало», — сказал он.

Артист отметил, что каждый человек уникален и неповторим. Дронов не может себе представить, кто из современных актеров смог бы достаточно профессионально воплотить его образ на экране.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN высказался по поводу возможности отцовства в паре со своей супругой, главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

Все важные решения в семье принимаются совместно, а сами отношения построены на равноправии и взаимном уважении, отметил артист в беседе с журналистами. Оценивать себя как мужа артист отказался, с улыбкой заметив, что этот вопрос лучше задать его избраннице.

