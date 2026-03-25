«Меня смущает формулировка»: SHAMAN о смене псевдонима

Ярослав Дронов не станет менять псевдоним SHAMAN — это часть его бренда

Фото, видео: Артем Геодакян/ТАСС

Артист привел очень доходчивый аргумент, почему новый закон об англицизмах, не имеет к нему отношения.

Действующие нормы, регулирующие использование англицизмов, не затрагивают сценическое имя SHAMAN. Об этом заявил заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под данным псевдонимом. Своими мыслями Дронов поделился в беседе с 5-tv.ru на концерте «Звезды дорожного радио».

По словам исполнителя, его сценическое имя сформировалось как узнаваемый бренд, который не противоречит нормам права.

«Понимаете, в чем дело еще сейчас? Так как я раскручивался изначально, начиная с 2020 года, потому что именно в 2020 году я придумал псевдоним SHAMAN, и я раскручивался именно через интернет. А в интернете, как вы все знаете, пишется практически все латиницей», — объяснил Дронов.

Артист отметил, что выбор написания псевдонима связан также с желанием расширить аудиторию. Он указал, что стремится сделать русскоязычную музыку доступной слушателям за пределами России

Дронов также добавил, что не видит оснований для беспокойства и предпочитает ориентироваться на развитие ситуации.

«Меня смущает формулировка: „В случае чего“. <…> Не будем забегать вперед. Как будет день, будет пища», — заявил исполнитель.

