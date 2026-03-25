Пошел вразнос: гуманоидный робот дал пощечину ребенку и напугал пенсионерку

Необычные инциденты с техникой вызывают тревогу и обсуждения.

В Китае участились случаи странного поведения человекоподобных роботов компании Unitree. По сообщениям очевидцев, в провинции Шэньси во время танцевального выступления гуманоид неожиданно ударил по лицу маленького мальчика.

Еще один резонансный эпизод произошел ранее в Макао. Там сотрудники полиции были вынуждены задержать модель Unitree G1 после того, как робот напугал пожилую женщину — устройство, по ее словам, следовало за ней по улице.

Ранее в сети распространилась запись, на которой человекоподобный робот Unitree H1 внезапно начинает беспорядочно размахивать руками и пытаться двигаться вперед. В момент инцидента устройство было подвешено в помещении, напоминающем производственный ангар.

На кадрах видно, как двое инженеров в панике отскакивают в стороны, стараясь уклониться от неконтролируемых движений машины. В итоге одному из специалистов удалось схватить страховочные ремни, удерживавшие конструкцию, и обесточить робота. По предварительным данным, причиной нештатного поведения могла стать ошибка в программном обеспечении.

Похожий случай происходил на зимнем гала-фестивале в китайском Тяньцзине. Тогда робот той же модели неожиданно наклонился к зрителю, протянувшему к нему руку, из-за чего охране пришлось срочно вмешаться.

Позднее компания-производитель объяснила произошедшее сбоем в настройках программы либо неисправностью датчиков и заверила, что приняла меры для предотвращения повторения подобных ситуаций.

Гуманоид Unitree H1 представляет собой полноразмерную машину ростом около 1,8 метра и массой примерно 47 килограммов. Робот оснащен системой 3D-лидара, камерами глубины и способен развивать скорость до 3,3 метра в секунду.

В промороликах модель демонстрирует высокую маневренность, устойчивость и способность выполнять сложные элементы, включая акробатические движения.

