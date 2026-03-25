«Подобно сатанистам*»: Захарова раскритиковала действия ПЦУ после смерти Филарета

Дипломат расценила произошедшее как показатель текущей ситуации на Украине: подобные шаги свидетельствуют об отсутствии морально-этических принципов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о действиях представителей Православной церкви Украины (ПЦУ) после смерти главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета. С этим дипломат выступила на брифинге.

По ее мнению, игнорирование его последней воли свидетельствует о серьезных моральных проблемах. Дипломат заявила, что представители ПЦУ поставили под сомнение подлинность завещания Филарета, несмотря на содержащийся в нем запрет на участие их духовенства в его отпевании. Она расценила произошедшее как показатель текущей ситуации в стране, охарактеризовав действия оппонентов крайне негативно.

«Произошедшее, мне кажется, наилучшим образом демонстрирует царящие сегодня на Украине нравы, порядки или лучше сказать безнравственность и беспорядки. Насквозь прогнивший киевский режим, вскормленные им бандеровцы в рясах действуют подобно буквально открытым сатанистам*», — заявила Захарова.

Также Захарова подчеркнула, что подобные шаги свидетельствуют об отсутствии морально-этических принципов. Она добавила, что юридическая сторона ситуации в данном случае не является ключевой.

Филарет скончался 20 марта в возрасте 97 лет. Он возглавлял Киевский патриархат с 1995 до 2018 год. После получения томоса от Константинопольского патриархата на основе этой структуры создали Православную церковь Украины, однако ее предстоятелем стал митрополит Епифаний.

Позднее, как писал 5-tv.ru, стало известно о кадровых изменениях в Киевском патриархате: новым главой был избран архиепископ Сумский и Ахтырский Никодим. Представители церкви заявили о намерении продолжить курс, заложенный Филаретом.

* — движение признано экстремистским и запрещено в России.