Bloomberg: Турция убеждает арабские страны не вмешиваться в конфликт с Ираном

В Анкаре отмечают опасные настроения среди лидеров государств Персидского залива, которые «теряют терпение» на фоне ударов со стороны исламской республики.

Турецкие дипломаты прилагают все усилия для того, чтобы арабские страны, подвергшиеся ударам со стороны Ирана, воздержались от прямого вмешательства в конфликт. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на МИД Турции.

«Турция проводит интенсивные дипломатические усилия, чтобы попытаться не допустить вступления арабских стран в американо-израильскую войну против Ирана», — говорится в публикации.

Уточняется, что Анкара опасается прямого участия стран Персидского залива в вооруженном конфликте вокруг Ирана, поскольку это может привести к полномасштабной войне на Ближнем Востоке и подвергнуть риску весь регион. Также в Турции отмечают опасные настроения среди лидеров арабских стран, которые «теряют терпение» на фоне ударов со стороны Ирана.

Конфликт на Ближнем Востоке

Ситуация в регионе обострилась 28 февраля, когда США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. Были нанесены удары по военным и гражданским объектам, приведшим к гибели верховного лидера Али Хаменеи, членов военного руководства страны и мирных граждан.

Иран ответил атаками на израильские города и американские военные базы на Ближнем Востоке. Рост напряженности привел к закрытию странами региона воздушного пространства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США разработали план для завершения войны с Ираном. Исламская республика в ответ также выдвигает ряд условий, как пишут американские СМИ.

