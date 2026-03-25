Цветы с подвохом: школьницу убедили взять на мать кредит на 736 тысяч рублей

В Саратове школьницу обманули на 736 тысяч рублей под видом доставки цветов

Подросток поверила в опасную легенду и лишила семью крупных сбережений.

В Саратове мошенники обманули 16-летнюю девушку и убедили ее перевести на неизвестные счета 736 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

По данным полиции, все началось с сообщения в мессенджере о якобы доставке букета. Для подтверждения заказа требовалось назвать код из смс — подросток выполнила просьбу. После этого ей позвонила женщина, представившаяся сотрудницей портала госуслуг, и заявила, что личные данные семьи якобы попали в руки злоумышленников.

Затем разговор перевели на человека, назвавшегося следователем. Он убедил школьницу срочно приехать к родителям и оформить на имя матери кредиты, чтобы «перекрыть» якобы уже оформленные мошенниками займы. Девушке также сообщили, что дальнейшие инструкции ей будут давать так называемые «ночные специалисты».

Следуя указаниям аферистов, подросток вернулась домой, подала заявку на кредит через банковское приложение на телефоне матери, взяла документы и карты и ночью отправилась к банкомату. Там она перевела на неизвестные счета 736 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

