Тайна реки Утки: пропавшую в Петербурге школьницу могли убить

Следователи ждут ключевые результаты экспертизы, которые могут изменить ход дела.

Правоохранители рассматривают насильственную смерть как одну из основных версий гибели 17-летней жительницы Санкт-Петербурга, чье тело обнаружили в реке Утке. Об этом сообщает RG.ru со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник издания уточнил, что окончательные выводы можно будет сделать лишь после завершения судебно-медицинских исследований. Пока экспертиза продолжается, следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Как правило, такую квалификацию выбирают в ситуациях, когда исчезновение человека вызывает широкий общественный резонанс и требует максимально полного комплекса оперативных действий.

Тело девушки нашли 10 марта на берегу водоема в историческом районе Уткина Заводь. После опознания стало известно, что подросток числился пропавшим с начала декабря 2025 года: тогда она ушла из дома и перестала отвечать на звонки.

На погибшей сохранилась та же одежда, в которой ее видели в день исчезновения: серая куртка, черные джинсы и ботинки. Обстоятельства трагедии продолжают устанавливать следователи.

