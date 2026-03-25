Кровавая ночь на Щелковском: дело об убийстве экс-участника «Дома-2» дошло до суда

Фото: ВКонтакте/Дмитрий Лукин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Следствие раскрыло шокирующие детали трагедии, произошедшей после пьяной ссоры.

В Москве завершено расследование резонансного убийства бывшего участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия Лукина — материалы уже переданы в суд, сообщает Lenta.ru со ссылкой на столичную прокуратуру.

Как установили следователи, обвинительное заключение утверждено в отношении 53-летнего жителя столицы. По версии правоохранителей, речь идет о сценаристе Станиславе Берестовом, который в ночь на 14 апреля 2025 года находился в гостях у знакомого в квартире на Щелковском шоссе.

Во время застолья между мужчинами вспыхнул конфликт. Гость схватил кухонный нож и нанес хозяину квартиры множество ударов. У потерпевшего зафиксировали более полусотни колото-резаных ран в области шеи, груди, живота, спины и рук. Полученные травмы оказались смертельными.

После случившегося нападавший сам оказался в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в реанимацию с переломами лицевых костей, порезами на руках, многочисленными ушибами и ссадинами. Мужчина потерял сознание и некоторое время находился на искусственной вентиляции легких.

Уголовное дело направлено в Измайловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. До начала процесса обвиняемый остается под стражей. Известно, что ранее Берестовой работал сценаристом телевизионных проектов на федеральных каналах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.