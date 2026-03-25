Зажало дверями и протащило: бригаду поезда задержали после травмы подростка
Очевидцы рассказали о страшных минутах на платформе.
В Москве задержали машиниста пригородного электропоезда и его помощника после инцидента с травмированием подростка на станции «Минская» Московских центральных диаметров (МЦД). О произошедшем 25 марта сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
По версии следствия, днем 22 марта состав, следовавший из Москвы в Малоярославец, начал движение, не убедившись, что все пассажиры успели выйти.
В результате 17-летнего юношу, который в этот момент покидал вагон, зажало дверями. Электричка протащила его по платформе, после чего подросток получил серьезные травмы и был госпитализирован.
Локомотивной бригаде — 34-летнему машинисту и его 23-летнему помощнику — вменяют нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
Очевидица произошедшего, ехавшая в поезде с младенцем в коляске, рассказала изданию MSK1.RU, что заметила, как дверями зажало рюкзак подростка, и попыталась связаться с машинистом.
«Он вместо того, чтобы остановить поезд, продолжал спрашивать, где зажало и что случилось. Экстренно он поезд не остановил», — поделилась пассажирка.
По ее словам, попытки докричаться до людей в вагоне и сорвать стоп-кран оказались безуспешными. Подростка продолжало тащить по платформе на глазах его матери.
Состав остановился лишь примерно через полкилометра. Рюкзак остался внутри вагона, а сам пострадавший оказался у путей.
Юношу срочно доставили в больницу, где у него диагностировали разрыв брюшины. После операции он остается в реанимации, его состояние оценивается как стабильное.
