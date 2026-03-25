Зажало дверями и протащило: бригаду поезда задержали после травмы подростка

Очевидцы рассказали о страшных минутах на платформе.

В Москве задержали машиниста пригородного электропоезда и его помощника после инцидента с травмированием подростка на станции «Минская» Московских центральных диаметров (МЦД). О произошедшем 25 марта сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

По версии следствия, днем 22 марта состав, следовавший из Москвы в Малоярославец, начал движение, не убедившись, что все пассажиры успели выйти.

В результате 17-летнего юношу, который в этот момент покидал вагон, зажало дверями. Электричка протащила его по платформе, после чего подросток получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Локомотивной бригаде — 34-летнему машинисту и его 23-летнему помощнику — вменяют нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Очевидица произошедшего, ехавшая в поезде с младенцем в коляске, рассказала изданию MSK1.RU, что заметила, как дверями зажало рюкзак подростка, и попыталась связаться с машинистом.

«Он вместо того, чтобы остановить поезд, продолжал спрашивать, где зажало и что случилось. Экстренно он поезд не остановил», — поделилась пассажирка.

По ее словам, попытки докричаться до людей в вагоне и сорвать стоп-кран оказались безуспешными. Подростка продолжало тащить по платформе на глазах его матери.

Состав остановился лишь примерно через полкилометра. Рюкзак остался внутри вагона, а сам пострадавший оказался у путей.

Юношу срочно доставили в больницу, где у него диагностировали разрыв брюшины. После операции он остается в реанимации, его состояние оценивается как стабильное.

