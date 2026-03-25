«Дура» — и все кончено: невеста подала на развод спустя три минуты после свадьбы
В Кувейте невеста подала на развод спустя три минуты после свадьбы
Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Долгой и счастливой семейной жизни не получилось.
В Кувейте произошел курьезный случай, который уже назвали одним из самых стремительных разрывов в истории семейных отношений. Как сообщает издание Daily Star, супруги расстались практически сразу после официального оформления брака.
Церемония только завершилась, и молодожены направились к выходу из зала, когда невеста случайно оступилась. Вместо поддержки новоиспеченный муж резко отреагировал на ситуацию и назвал ее дурой.
Такое отношение стало для девушки серьезным сигналом: она немедленно потребовала аннулировать союз — и получила развод буквально через несколько минут после регистрации.
Необычная история стремительно распространилась в социальных сетях. Пользователи активно обсуждали произошедшее, и многие встали на сторону невесты, сочтя грубость в первый же день совместной жизни тревожным признаком будущих проблем.
Ранее в США свадьба пожилого мужчины сорвалась в самый последний момент и закончилась его задержанием.
В помещение вошли полицейские и заявили, что заключение брака невозможно. Выяснилось, что мужчина числится в специальном списке лиц с судимостью и не может вступать в брак без предварительного уведомления государственных органов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.