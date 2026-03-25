NYT: США перепутали молочную ферму с лагерем наркоторговцев и уничтожили ее

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Расследование журналистов поставило под сомнение официальную версию операции.

В начале марта американские военные в Эквадоре, как утверждает газета The New York Times (NYT), могли уничтожить не объект наркоторговцев, а обычное фермерское хозяйство.

Издание приводит данные собственного расследования, согласно которым под удар попала молочная ферма в сельской местности страны.

Ранее Южное командование США (SOUTHCOM) заявляло, что 7 марта вместе с эквадорскими силовиками нанесло удары по тренировочной базе «наркотеррористов». В подтверждение власти опубликовали видеозапись уничтожения предполагаемого лагеря. Однако, по информации журналистов, на самом деле разрушен был животноводческий комплекс.

Как уточняет газета, речь идет о деревне Сан-Мартин на севере страны. Несколько источников, знакомых с ходом операции, сообщили, что американские военные не участвовали непосредственно в ударе, но предоставили вертолет.

Работники фермы утверждают, что еще 3 марта туда прибыли эквадорские солдаты, которые подожгли здания, а также допросили и избили часть персонала. По их словам, спустя несколько дней вертолеты вернулись и сбросили на руины взрывчатку — именно этот момент позднее попал на опубликованное видео.

Владелец хозяйства и жители поселения отрицают заявления о том, что ферма использовалась как база для хранения оружия или тренировок преступных группировок. Они полагают, что разрушение комплекса стало частью более широкой силовой кампании, в ходе которой были также уничтожены два заброшенных строения неподалеку.

По данным источников газеты, спецподразделения США могли консультировать эквадорских военных, считая эти объекты связанными с наркокартелями.

В марте власти Эквадора объявили о начале новой стадии борьбы с наркоторговлей и незаконной добычей полезных ископаемых при поддержке SOUTHCOM. Президент страны Даниэль Нобоа ввел комендантский час в наиболее криминогенных провинциях и анонсировал проведение межведомственных операций.

США традиционно объясняют присутствие своих сил в регионе необходимостью противодействия наркотрафику. Ранее американские военные уже участвовали в уничтожении катеров у побережья Венесуэлы, на которых, по их версии, перевозились запрещенные вещества.

Кроме того, в ноябре 2025 года глава военного ведомства США Пит Хегсет объявил о запуске операции «Южное копье», направленной против наркокартелей в странах Латинской Америки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.