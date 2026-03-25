«Перегруппировка сил»: Захарова объяснила причину начала переговоров с Ираном

Захарова допустила использование переговоров с Ираном для перегруппировки сил

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Москва указала на риск прикрытия военных приготовлений дипломатическим процессом.

Очередные призывы к переговорам с Ираном могут использоваться как инструмент для изменения расстановки сил. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, сам факт применения дипломатических контактов в качестве прикрытия подготовки к возможному военному сценарию подрывает доверие к переговорным механизмам. Представитель ведомства подчеркнула, что подобная практика дискредитирует саму идею дипломатии как способа урегулирования международных противоречий.

«Не исключено, что новый виток переговоров нацелен на то, чтобы создать некие более благоприятные условия для перегруппировки сил», — добавила Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства также отметила, что позиция России остается неизменной. Москва, по ее словам, рассматривает дипломатический путь как единственно возможный способ разрешения конфликта, который продолжает набирать напряженность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова заявила: одним из способов завершения конфликта может быть капитуляция. По словам дипломата, подобные меры представляют собой форму соглашения, которое оформляется официально, подписывается и заверяется сторонами конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.