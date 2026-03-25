«Влияет на поведение»: Роман Емельянов о назначении радио

Музыка в прямом эфире может поддержать в сложной ситуации.

Генеральный директор радиохолдинга «Европейская медиагруппа» (ЕМГ), телерадиоведущий и медиаменеджер Роман Емельянов заявил, что радио продолжает играть важную роль в эмоциональном состоянии людей и может влиять на их поведение. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Звезды Дорожного радио».

По его мнению, музыка, играющая в прямом эфире, способна поддерживать слушателей в сложных жизненных ситуациях. Ведущий отметил, что во время работы на радио осознавал высокий уровень ответственности перед аудиторией.

«У радио, у традиционного медиа, у него огромная миссия с точки зрения того, чтобы, вот вы знаете, я многие годы вел утреннее шоу на радио. Да, и это большой уровень ответственности», — отметил журналист.

По его словам, люди часто слушают радио по дороге на работу или возвращаясь домой, находясь в стрессе из-за личных или профессиональных проблем. В такие моменты, как подчеркнул Емельянов, важны не только слова ведущих, но и музыкальный контент, который звучит в эфире.

«Люди едут сейчас с утра на работу или вечером с работы, у них что-то произошло, начальник дурак, жена изменила или еще что-то. И очень часто от того, что ты заложишь между строк, и что касается музыкального материала, что касается работы ведущих в эфире, влияет очень часто на то, человек совершит какую-нибудь глупость или дурацкий поступок или нет, или придет в себя и послушает хорошую песню и настроится на какой-то нормальный лад», — сказал Емельянов.

Он пояснил, что правильно подобранная подача и атмосфера эфира могут помочь человеку успокоиться, избежать необдуманных поступков и настроиться на более позитивный лад.

Ведущий также добавил, что одной из ключевых функций радио остается объединение людей, поскольку оно формирует общее информационное и эмоциональное пространство для широкой аудитории.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко назвал признак, который может быть связан с повышенным риском депрессии у женщин. По его словам, чаще всего эмоциональные расстройства наблюдаются у представительниц слабого пола с карими глазами.

