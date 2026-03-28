Нужны ли органайзеры? Семь мифов, которые мешают навести порядок дома

New York Times: есть семь мифов, которые мешают навести порядок дома

Когда все вокруг дают советы и рекламируют товары, сложно понять, чему верить, когда дело касается обустройства дома. Психологи и профессиональные организаторы пространства развенчивают самые распространенные заблуждения о наведении порядка, которые мешают сделать жилье комфортным и не выгореть в процессе. Об этом сообщает New York Times.

Миф первый: сначала нужно купить корзины и органайзеры

Многие считают, что без красивых коробок, разделителей для ящиков и прозрачных контейнеров невозможно навести порядок.

Однако эксперты уверены: сначала нужно разобрать вещи, а уже потом покупать системы хранения. Иначе вы рискуете потратить деньги на то, что не подойдет по размеру или окажется ненужным.

Кристин Айви, специалист по наведению порядка, советует на первых порах использовать то, что уже есть: пустые коробки, лотки, контейнеры.

Миф второй: «когда-нибудь это может пригодиться»

Старые шнуры, пробники духов, просроченные специи, вещи, которые вы не надевали годами, — знакомый набор?

Чтобы понять, стоит ли хранить предмет, специалисты советуют задать себе два вопроса. Первый: сколько времени и денег потребуется, чтобы заменить эту вещь? Если 20 минут и 200 рублей — смело расставайтесь.

Второй: когда вы пользовались этим в последний раз? Для вещей без срока годности действует правило одного года.

Психолог Пегги Лу отмечает, что за привычкой хранить все подряд часто стоит страх дефицита или культурные установки.

В таких случаях специалисты советуют выделить одну коробку для сомнительных предметов. Если через несколько месяцев вы так и не открыли ее — значит, пора прощаться.

Миф третий: чтобы разобрать завал, нужно вывалить все в кучу

Для многих сама мысль о горе хлама становится непреодолимым барьером. Но эксперты уверены: так делать не обязательно.

Вместо того чтобы вытряхивать весь шкаф, можно начать с одной полки или даже одного ящика.

К примеру, разобрать только носки, а не всю одежду сразу. Так процесс не будет выглядеть непосильным, и вы не бросите уборку на полпути.

Миф четвертый: на уборку нет времени

Это одно из самых распространенных оправданий. Но на самом деле мы просто не знаем, сколько времени занимают те или иные задачи.

Попробуйте засечь, за сколько минут вы разбираете одну полку, или поставьте таймер на 15 минут и посмотрите, что успеете сделать.

Часто оказывается, что пяти минут достаточно, чтобы разобрать ящик, а осознание реальных временных затрат помогает перестать откладывать уборку на потом.

Эксперты советуют не стремиться к идеальному результату за один раз, а двигаться маленькими шагами. Часто, начав уборку, люди понимают, что боялись зря, и готовы продолжить.

Миф пятый: после уборки нужно вознаградить себя

Классическая схема: сначала работа, потом награда. Но специалисты предлагают другой подход — получать удовольствие от процесса.

Включите любимый подкаст, зажгите красивую свечу, поставьте музыку. Важно только не отвлекаться слишком сильно: если песни заставляют вас танцевать вместо того, чтобы раскладывать вещи, лучше выбрать инструментальную музыку или сосредоточиться на процессе.

Миф шестой: достаточно навести порядок один раз, и все

К сожалению, это не так. Даже после генеральной уборки беспорядок возвращается, если не поддерживать его регулярно. Чтобы этого не случилось, специалисты рекомендуют встроить поддержание порядка в повседневные дела. Например, раз в неделю проверять холодильник и выбрасывать просроченные продукты, а покупку новой вещи сопровождать расставанием со старой.

Правило «одна вещь пришла — одна ушла» особенно хорошо работает с детьми: они могут оставить столько игрушек, сколько помещается на полку. Пространство становится «плохим парнем», который ограничивает количество, а родители — добрыми наставниками.

Миф седьмой: аккуратный человек — хороший человек

Эксперты предостерегают от того, чтобы придавать моральную ценность порядку. У всех разный склад ума, и для кого-то поддерживать дом в идеальном состоянии — гораздо более сложная задача, чем для других.

Организатор пространства Дана Уайт признается: она почувствовала себя свободнее, когда поняла, что ее мозг работает иначе, чем у людей, которым порядок дается легко.

Кристин Айви советует сменить язык, которым мы описываем беспорядок. Вместо «свалки» или «бесполезного ящика» лучше говорить «переходное кресло» или «универсальный ящик». А вместо того чтобы ругать себя за бардак, просто признать, что вы стараетесь изо всех сил.

