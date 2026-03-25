Тепличный психолог: почему прием 13-летней Алисы Тепляковой не стоит 50 тысяч рублей

Алиса Теплякова не может оказывать услуги психолога за 50 тысяч рублей

Фото, видео: YouTube/alisaxuexi; 5-tv.ru

Девочка-вундеркинд окончила психфак Российского государственного гуманитарного университета.

Консультации 13-летнего психолога Алисы Тепляковой не могут стоить 50 тысяч рублей. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала психолог, эксперт Федерального Народного Совета России, эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Александра Копецкая.

«Когда мы обсуждаем 13-летнего психолога Алису Теплякову, мы должны понимать, что мы в принципе психолога не обсуждаем. И тут дело даже не в дистанционной форме образования, а в том, кто вообще такой психолог», — сказала эксперт.

По словам Копецкой, не исключено, что у каждого ребенка может быть талант. Например, музыкальный или даже инженерный, но раскрывать талант ребенок должен с самого детства. Если речь идет о таланте психолога, то чадо должно уметь решать сложные психологические задачи.

«Этот ребенок должен решать какие-то психологические проблемы, а это значит, что он должен с ними сталкиваться. И такой ребенок-вундеркинд-психолог может быть только ребенком, который, по сути, рос на улице, а не в стерильных социальных условиях», — пояснила Александра.

Копецкая считает, что талант к психологии может быть у детей, которые, например, выросли под обстрелами, были вовлечены в войну, поскольку они видели свои и чужие переживания с детства.

«Психология — это максимально практичная, прикладная наука. И она требует мастерства, которые формируются так же, как у хирурга. Одна операция, вторая, третья, четвертая. Одна психологическая проблема, вторая, третья, четвертая. Это все нужно прожить», — отметила специалист.

Копецкая подчеркнула, что Алиса Теплякова выросла в стерильных социальных условиях и вряд ли сталкивалась с серьезными психологическими переживаниями. Именно по этой причине взрослый человек с малой вероятностью обратится к такому специалисту, да еще и за 50 тысяч рублей.

«Трудно себе представить человека, который доверит себя, свою жизнь, свои переживания сложные ребенку, выросшему в тепличных условиях. Я себе этого не представляю. И большинство людей себе этого не представляют и правильно делают», — заключила эксперт.

Кто такая Алиса Теплякова?

История вундеркинда Алисы Тепляковой прогремела на всю страну после поступления на психфак Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) в 2021 году. Тогда девятилетняя девочка, освоившая школьную программу экстерном, не смогла закрепиться в главном вузе страны из-за скандалов и трудностей с сессией. После этого семья Алисы решила перевести ее сначала в Московский педагогический государственный университет (МПГУ), а затем в Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ).

С марта 2024 года Алиса перешла на ускоренную программу. В вузе отметили, что девочка была образцовой студенткой. Все задания она выполняла в срок и училась в основном на «хорошо» и «отлично».

Защита выпускной квалификационной работы прошла в конце февраля 2026 года. На экзамен Алиса пришла вместе с родителями. Комиссия оценила работу выпускницы на «хорошо».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Алиса Теплякова начала оказывать платные психологические услуги. Стоимость такой встречи обсуждается с клиентами в индивидуальном порядке. Отец Тепляковой отметил, что спрос на услуги Алисы стабильно высокий.

