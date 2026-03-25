Мирный житель погиб при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

Удар беспилотника пришелся по машине в одном из населенных пунктов приграничного округа.

В Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным главы области, инцидент произошел в хуторе Бондаренков Шебекинского округа. FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю, за рулем которого сидел человек. Полученные травмы оказались смертельными — мужчина скончался на месте до прибытия экстренных служб.

Гладков уточнил, что атака была осуществлена со стороны Вооруженных сил Украины. Иные обстоятельства произошедшего, включая возможные повреждения инфраструктуры и наличие других пострадавших, не приводятся.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 12 марта в селе Бессоновка произошел инцидент с беспилотным летательным аппаратом. Дрон поразил автомобиль, в котором находился мужчина, который погиб на месте от полученных травм.

После начала специальной военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны киевских сил. Применяются как беспилотники, так и ракетные удары по приграничным территориям.

