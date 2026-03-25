Мужчина убил жену на глазах у собственных детей из-за возможной измены с его братом

У злоумышленника были серьезные интеллектуальные нарушения.

В Австралии мужчина жестоко расправился с супругой на глазах у своих детей. Об этом сообщает Express.

Трагедия произошла в саду дома, принадлежащего брату осужденного, спустя всего несколько недель после переезда семьи из Новой Зеландии. По данным следствия, 44-летний мужчина нанес 37-летней женщине множественные ножевые ранения. Свидетелями убийства стали их дети в возрасте пяти, семи и 12 лет.

«Вы зарезали свою жену кухонным ножом в присутствии детей из-за ошибочного убеждения, что у нее был роман с вашим братом», — отметила судья на заседании.

Расправа произошла после того, как мужчина в очередной раз обвинил супругу в неверности. Когда женщина вернулась с прогулки, конфликт вспыхнул с новой силой.

Нападавший нанес жертве четыре удара ножом, один из которых стал смертельным. Лезвие пробило грудную клетку, повредило легкое и перерезало крупные кровеносные сосуды. Жертва пыталась защищаться, о чем свидетельствуют характерные раны на ее руках.

Родственники, прибежавшие на крики детей, обнаружили женщину истекающей кровью с ножом, застрявшим в плече. Брат мужчины попытался оказать первую помощь и провести реанимацию. Однако спасти жертву не удалось.

Суд установил, что злоумышленник страдает серьезным интеллектуальным нарушением — его уровень IQ составляет всего 61 балл. Ранее у него диагностировали депрессивное расстройство с психотическими признаками. Однако психиатрическая экспертиза подтвердила, что в момент совершения преступления мужчина осознавал свои действия.

Убийца, не имеющий гражданства Австралии, будет депортирован из страны сразу после отбытия наказания. Суд приговорил его к 24 годам лишения свободы. Право на условно-досрочное освобождение он получит не ранее чем через 18,5 года.

