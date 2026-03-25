Силы ПВО уничтожили десять летевших на Москву беспилотников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Силы ПВО России днем 25 марта уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере MAX.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил глава столицы.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники частных охранных организаций (ЧОО) получили право использовать стрелковое оружие для борьбы с беспилотниками. Но эти организации должны работать при стратегических предприятиях, компаниях с государственным участием, госкорпорациях и субъектах естественных монополий.

Таким ЧОО разрешили закупать служебное и гражданское оружие для уничтожения беспилотников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.