Смертельное мелководье: в Германии пытаются спасти кита, который выбросился на берег

Состояние великана ухудшается с каждым днем.

На Балтике сейчас разворачивается настоящая драма — там борются за жизнь кита, который выбросился на берег. Что стало причиной пока не известно. Все попытки вернуть животное в море до сих пор не принесли результата. За операцией по спасению следит корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

При таких размерах и полная беспомощность. Севший на мель гиганты. Сверху особенно видно, насколько он велик и как мало вокруг воды. Еще жив, но заметно ослаблен и уже не борется, чтобы выбраться самостоятельно из этого смертельного мелководья. Ночной прилив воды снова не помог. Возможно, кит болен или ранен. Возможно, просто истощен, оставаясь в плену курортного района Ниндорф на севере Германии. Он дышит, издает звуки, иногда поднимает голову, подавая признаки жизни.

Спасатели пробовали создавать волны лодками и разворачивать животное в сторону фарватера — не сработало. Попытки подойти к киту с земснарядом, чтобы искусственно углубить дно, тоже оказались безуспешными: песок слишком плотный. Спасение возможно, но каждое решение в столь тяжелых и для техники условиях приходится принимать максимально осторожно.

«Возможно, если кит восстановится, он попытается самостоятельно выбраться и уйти обратно на глубину. Но также может случиться, что он просто погибнет там — и процесс умирания может занять еще несколько дней», — рассказал представитель общества охраны морской фауны Карстен Маннхаймер.

Эксперты считают, что это, вероятно, молодой самец горбатого кита. Застрявшая особь — около 10 метров, обычно размер до 17 метров. Вес — от 30 до 36 тонн. Длинные плавники, горб, бугры на голове, характерный китовый ус. В мировом масштабе вид вовсе не исчезающий, но исключительно редкий для этих широт — обитая в океане горбачи способны проходить огромные расстояния во время сезонной миграции, видимо, ошибочно попадая из Атлантики в Северное море через датские проливы.

«Обычно это отдельные особи, которые, вероятно, сбиваются с пути, следуют за рыбой и в итоге попадают в Балтийское море», — уточнила сотрудник Института исследований наземных и водных диких животных Штефани Грос.

Чисто по-дилетантски возникает вопрос: почему же нельзя просто «взять и вытащить»?

«Тянуть без подготовки опасно: кит уже ослаблен, ему может элементарно не хватить мышечной силы, и такая попытка скорее навредит, чем поможет», — подчеркнул Чащухин.

Тем более состояние застрявшего великана ухудшается: внешние признаки указывают на проблемы с кожей, на теле — заметное обрастание, налет; предположительно, как раз из-за низкой солености воды — Балтийское море для китов крайне неблагоприятная среда.

«Если он не сможет выбраться с мели, это будет смертным приговором для животного. Если его удастся освободить, ему все равно нужно будет найти путь обратно в Северное море», — добавил представитель общества охраны морской фауны Свен Биртюмпфель.

В спасательной операции пауза, на подходе более тяжелая спецтехника. Пляж и акваторию держат закрытыми, чтобы не мешали местные жители и зеваки.

«Эксперты знают, что делают. И когда каждый „обыватель“ начинает возмущаться, это не очень хорошо. Нужно дать им спокойно делать свою работу. И в конце концов, если он умрет — как бы это ни было грустно и эмоционально — такова жизнь», — сказала местная жительница Сабина Роде.

Следующая попытка и, видимо, последняя попытка высвобождения намечена на четверг, с драматической оговоркой: «если состояние кита еще позволит». Худший сценарий — усыпление. Но даже эту процедуру у такого крупного животного будет крайне сложно провести, не причинив застрявшему киту еще больших страданий.

