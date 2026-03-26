Дело не только в еде: какие утренние привычки мешают похудеть

Важно правильно взбодрить организм, избегая стресса и ускоряя метаболизм.

Кофе на голодный желудок или задернутые шторы по утрам могут помешать снижению веса. Об этом изданию Газета.ру рассказала спортивный тренер, эксперт в нутрициологии и управлении медицинским бизнесом Анна Бодрова.

Не всегда одного правильного питания достаточно для того, чтобы похудеть. Важно еще и правильно начинать утро.

«Дело не только в рационе, но и в утренних привычках, которые в течение всего дня влияют на уровень энергии, гормонов и даже на аппетит. Иногда достаточно изменить их, чтобы снизить уровень стресса и ускорить метаболизм», — пояснила специалист.

Она отметила, что, например, чашка кофе на голодный желудок способна не только взбодрить, но еще и спровоцировать сильный голод. А это уже может стать причиной переедания.

Те, кто работают удаленно, часто пренебрегают солнечным светом и хотя бы минимальной физической нагрузкой. А ведь именно это запускает в организме режим бодрости, то есть влияет за циркадные ритмы. А значит, и регулирует гормоны голода и воздействует на метаболизм, уточнила Бодрова.

Сразу после пробуждения не стоит хвататься за гаджеты. Организм еще не успел проснуться, а человек уже начал поглощать большие объемы информации. Это повышает уровень кортизола — гормона стресса. А он становится причиной чрезмерного аппетита и тяги к быстрым углеводам. Поэтому нутрициолог советует заменить проверку смартфона после сна на легкую разминку.

Также стоит приучить себя по утрам в первую очередь выпивать один-два стакана воды комнатной температуры. Эксперт пояснила, что после пробуждения у организма обезвоживание, которое замедляет процессы метаболизма. И водой их можно «взбодрить».

«Если пропустить ее и сразу выпить кофе, то работа кишечника и естественная детоксикация организма будут идти медленнее обычного», — предупредила специалист.

Поздний завтрак тоже не способствует похудению. Если первый прием пищи будет ближе к обеду, то из-за голодания происходит резкое падение энергии, что провоцирует переедание в течение дня, пусть и «правильными» блюдами.

Слишком легкий завтрак — тоже плохая идея. Один фрукт с утра или энергетический батончик приводят к резкому повышению уровня глюкозы в крови. Но он также быстро понижается, а значит, появляется чувство голода, который человек пытается утолить перекусами. Правильный завтрак должен насыщать организм минимум на три-четыре часа.

