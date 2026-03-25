Два сценария для Ближнего Востока: какое будущее ждет Иран, Израиль и США

Переговоры США и Ирана могут оставить Израиль один на один с врагами

Текущая переговорная повестка невыгодна и для Вашингтона, и для Тель-Авива.

Текущие основные вопросы на повестке Ближнего Востока — срочное заседание военного кабинета правительства Израиля и возможные переговоры США и Ирана в Исламабаде. О том, какие возможны сценарии развития обстановки в регионе, пишет EADaily.

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху крайне невыгодно заключение мира между Ираном и США. Это оставит Тель-Авив один на один с исламской республикой и ее союзниками — «Хезболлой», хуситами и Ираком. Авторы статьи предполагают, что Израиль будет намеренно саботировать дипломатическую работу при помощи военных провокаций.

При этом в Иране не раз озвучивали, что не намерены идти на переговоры. Кроме того, Тегеран выдвинул требования о формате будущего мирного соглашения — в частности, полный контроль над Ормузским проливом и вывод войск Вашингтона из всех баз у Персидского залива. Также иранская сторона требует позволить ей продолжать разработку ракетных и ядерных программ, а также гарантии дальнейших ненападений и снятие санкций.

Для Вашингтона такие условия означают по сути прямую капитуляцию, а для Израиля — отсутствие каких-либо перспектив в регионе.

Кроме того, авторы отмечают, что ключевая проблема президента США Дональда Трампа — урон его политическому статусу и в целом благосостоянию страны, который уже нанесла война с Ираном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с представителями Ирана.

