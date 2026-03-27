Месяц Водного Дракона: китайский гороскоп на апрель 2026 года

На что стоит обратить внимание в этот период?

Месяц Водного Дракона начинается 5 апреля, а самые первые числа апреля еще идет Золотой Кролик по китайскому календарю. По своей натуре этот апрель противоречит энергиям года, и поэтому может выдать неожиданные и довольно яркие события.

По характеру Водный дракон — мощная самодостаточная энергия. Это авторитетный человек, стремящийся к руководящей позиции. Он легко подбирает нужные слова, доходчиво и убедительно выражает свои мысли. Это лидер с креативным подходом, уймой творческих идей и бесконечным числом друзей и знакомых.

Гексаграмма месяца — 26, Большое скопление

Эта гексаграмма указывает на необходимость небольшой паузы и экономию сил: «не расслабляйтесь в боевой готовности». «Те, кто столкнулся с проблемами подобными вашим, помогут вам», — говорится в текстах. Терпение и мудрость будут хорошими помощниками.

Те, кто родился в год или день кролика, или змеи, почувствуют дополнительную удачу в апреле. Если вы родились в день земли Ян или земли Инь, к вам прилетает звезда Благородного Тай Цзы — добрый друг и помощник в преодолении жизненных преград.

Поэтичные и философские настроения ощутят родившиеся в годы и дни Обезьяны, Крысы и Дракона. Они могут стать немного мечтательными и будто бы закрыться от окружающих. Если вы собирались проводить медицинские вмешательства, самым лучшим временем апрель будет для тех, кто родился в мае.

Дракон является звездой Небесной радости для тех, кто родился в год или день Змеи. У этих людей могут случиться счастливые события в семье.

Структура месяца больше располагает к трансформации, философскому осмыслению и переосмыслению происходящих вокруг событий.

Лучшие и худшие даты марта

Хорошие даты: 10, 13, 22, 25, 28, 29 апреля;

Плохие даты: 8, 9, 18, 19, 20, 24, 26 апреля;

Дни болезней (лучше не намечать визит к врачу): 10, 11, 23, 26 апреля;

День «без богатства» — 1 апреля, проведите его без серьезных финансовых операций;

Дни «потерь» (любые дела будут пустой тратой времени): 16 и 17 апреля.

Здоровье

С точки зрения автора трактата о Внутреннем, известного долгожителя и учителя врачей и долгожителей, Желтого Императора, апрель — идеальное время, чтобы последить за здоровьем пищеварительной системы, селезенки и попить весенних витаминов.

Ложиться спать лучше всего в 22 вечера, а просыпаться в час Кролика, с 5 до 7 утра.

Из упражнений лучше всего делать растяжки и дыхательные упражнения. В тренажерном зале лучше не «упахиваться». Спортом лучше заниматься, давая телу умеренные, а не мощные нагрузки.

Соленые, жирные продукты надо есть поменьше. Хороши будут шпинат, капуста, брокколи, петрушка, груши, бобовые, нежирное мясо и рыба.

Фэншуй

Очень активная негативная энергия оказывается на юго-востоке. Если вам нужно провести здесь ремонт или вскопать любимую грядочку к юго-востоку от дома, лучше повременить до майских праздников, чтобы не получить негативных результатов.

Другой негативной зоной весь год остается юг, северо-запад и север. Зато можно и нужно проводить ремонтные работы и копать землю с западной, северо-восточной стороны, на юго-западе и востоке. Здесь оказываются благоприятные энергии, которые буквально ждут участия, присутствия и активного использования. Земляные работы снаружи дома или ремонт внутри в этих секторах в хорошие дни дадут дополнительную удачу.

