Исполнители теракта в «Крокусе» обжаловали приговор

Фигурантов дела ранее приговорили к пожизненным срокам. При этом полностью свою вину признали не все из них.

Защита осужденных за теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» обжаловала вынесенный судом приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы. Об этом 5-tv.ru сообщила адвокат потерпевших Людмила Айвар.

До этого четырех фигурантов дела признал виновными Второй Западный окружной военный суд. Пожизненные сроки получили Далерджон Мирзоев*, Шамсидин Фаридуни*, Мухаммадсобир Файзов* и Рачабализода Муродали*, признанные в России террористами и экстремистами. При этом трое из них полностью признали вину, тогда как Муродали согласился с обвинением лишь частично.

Теракт произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные нападавшие в камуфляже ворвались в здание концертного зала, открыли стрельбу по посетителям и устроили поджог. В результате атаки погибли около 150 человек, еще более 600 получили ранения.

Последствия трагедии продолжают сказываться на судьбах пострадавших и их близких. Так, мать погибшего инвалида-колясочника Максима Вербенина сообщала, что захоронить его удалось только спустя почти два года — останки долгое время не могли обнаружить из-за сильного пожара.

Кроме того, одна из пострадавших, получившая тяжелые ранения в день нападения, скончалась спустя время — об этом также рассказала адвокат Айвар.

* — внесены в перечень террористов и экстремистов.