Виртуальные горы: как в Москве снимали эффектные экстрим-сцены нового фильма Быкова

Фото: пресс-служба Киностудии Горького/Софья Анцупова

Новые технологии позволяют создавать реалистичную картинку без опасности для кинематографистов.

В московской «Виртуальной студии Горького 55.8» сняли экстрим-сцены для фильма «Вершина» режиссера Юрия Быкова. Об этом сообщил портал mos.ru.

По сюжету картины, группа альпинистов пытается покорить горный пик высотой 5200 метров. Над частью сцен фильма кинематографисты работали на натуре. Для этого они отправились на Северный Кавказ.

Однако не все, что нужно для истории, было возможно безопасно снять в реальных природных условиях. Поэтому площадку оборудовали в «Виртуальной студии Горького 55.8».

Там построили макет полуразрушенной казармы и заставили летать по студии искусственный снег. Важной частью декораций был светодиодный экран размером шестнадцать на семь метров. Именно он воссоздавал внутри помещения реалистичные пейзажи высокогорья в любое время суток и при различных погодных условиях.

«Чтобы зритель поверил в реальность происходящего, изображение выводили на экран в формате HDR с глубиной цвета десять бит — это более миллиарда оттенков. Таким образом, мы добились идеального тонального рисунка без ступенчатых переходов на градиентах», — отметил руководитель студии Алексей Евдокимов.

