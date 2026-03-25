Звезда «Приключений Электроника» Владимир Торсуев женился в шестой раз

Избранница уже была замужем за актером.

Актер Владимир Торсуев, известный по роли в фильме «Приключения Электроника», снова женился. Для артиста это уже шестая свадьба — избранницей стала его бывшая жена Лилия.

Торсуев рассказал в беседе с KP.ru, что в прошлом они с экс-супругой развелись потому, что она гражданка Украины. Однако теперь пара воссоединилась в браке, и у них «все замечательно».

По словам Торсуева, они с супругой не только строят семейные планы, но и хотят реализовать совместные творческие проекты. Артист сообщил, что они с Лилией хотят записать совместный дуэт.

Владимир Торсуев стал знаменитым еще в юности благодаря образу человекоподобного робота в культовой картине «Приключения Электроника». Его брат-близнец Юрий в этой картине исполнил роль Сергея Сыроежкина — точной копии Электроника. Во времена выхода фильма актер пользовался популярностью, однако, как он рассказывал 5-tv.ru, они с Юрием быстро повзрослели, и многие перестали их узнавать.

