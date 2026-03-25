Пенсия мечты: какую зарплату нужно получать, чтобы жить без нужды

Финансовые ориентиры на будущее могут оказаться неожиданными.

Чтобы рассчитывать на максимально возможную страховую пенсию, россиянину необходимо иметь высокий официальный доход. Как пишет РБК, размер выплат по возрасту напрямую связан с количеством накопленных пенсионных баллов — индивидуальным пенсионным коэффициентом.

Для назначения страховой пенсии требуется минимум 30 баллов. Их начисление зависит от уровня заработка и продолжительности трудовой деятельности.

При этом за один год можно получить не более десяти баллов. По подсчетам аналитиков, такой показатель достижим при ежемесячном доходе примерно в 248–250 тысяч рублей.

Эта сумма позволяет сформировать ориентировочный верхний предел страховой пенсии без учета дополнительных надбавок и льгот.

Баллы начисляются не только за трудовой стаж. В систему включены и социально значимые периоды: служба в армии приносит 1,8 балла, уход за ребенком до полутора лет — до 8,1 балла, а забота о пожилых или людях с инвалидностью — еще 1,8 балла.

Если же итоговый размер пенсии оказывается ниже установленного прожиточного минимума пенсионера, государство компенсирует разницу. В 2026 году этот показатель составляет 16 288 рублей.

