Фото: Reuters/U.S. Justice Department

Среди обнародованных документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна было обнаружено сгенерированное нейросетью изображение. На фото глава киевского режима Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон находятся в одной постели*. Снимок опубликовали РИА Новости со ссылкой на данные Министерства юстиций США.

Среди файлов Эпштейна была найдена подборка, содержащая электронную переписку анонимного пользователя. В сообщениях была прикреплена сгенерированная нейросетью фотография.

На снимке запечатлены Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер, которые представлены лежащими в одной постели без одежды*. При этом, украинский лидер выглядит на изображении отрешенным.

Специалист отметили, что характер картинки однозначно указывает на использование технологий искусственного интеллекта для ее создания.

Письмо с данным вложением было отправлено в феврале 2025 года. Отмечается, что имя главы киевского режима ранее уже всплывало в контексте расследований, связанных с деятельностью Эпштейна и предполагаемой торговлей людьми.

Сам финансист, обвиненный в эксплуатации несовершеннолетних, покончил с собой в тюремной камере в 2019 году. К текущему моменту американские власти завершили рассекречивание архива по данному делу, который насчитывает порядка 3,5 миллиона различных документов и медиафайлов.

* — Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

