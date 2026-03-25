В Петербурге готовят новые ограничения для электросамокатов и электровелосипедов

Пешеходы давно не чувствую себя в безопасности на тротуарах: курьеры на транспорте развивают бешеную скорость.

На машины собираются пересадить тысячи курьеров в нашей стране. Доставщики продуктов стали настоящей грозой для пешеходов. Сотни пострадавших — ежегодно.

Сделать тротуары безопасными потребовал президент. Новые правила должны заработать уже летом. Еще более жесткие ограничения для курьеров и любителей погонять на электросамокатах и велосипедах готовят в Петербурге. Возможные запреты изучила корреспондент «Известий» Татьяна Леонтьева.

На тротуарах петербуржцы уже давно не чувствуют себя в безопасности. По городским улицам мчатся курьеры на электровелосипедах. В больших сумках стынет еда, а значит, добраться до точки назначения нужно как можно быстрее.

«Хотелось бы, чтобы они сами нас объезжали, а не мы их обходили», — говорит местная жительница Мария.

«Я считаю, что это не безопасно. Постоянно оглядываемся, особенно когда с внуком», — добавляет другая.

Не спешиваются на тротуарах и превышают скорость. В погоне за выручкой курьеры забывают о правилах безопасности.

«Ну если хорошо работать, то можно 10–12 тысяч зарабатывать», — рассказывает курьер Сергей.

Формально, для того, чтобы управлять электровелосипедом права не нужны — достаточно пройти обучение в специальном приложении и сдать тест на знания правил дорожного движения.

Ограничение скорости электровелосипеда — 25 километров в час, а мощность двигателя — не более 250 ватт. Но на практике многие курьеры используют более мощные велосипеды и разгоняются до 50 километров в час. Такое лихачество нередко приводит к авариям. На кадрах курьер на скорости сбивает мужчину, который выходит из парадной. А это доставщик не справился с управлением и сбил женщину. После наезда виновник скрылся, а пострадавшую отправили в больницу.

«Ты ее целенаправленно врезался в нее, дорога была пустая», — комментирует очевидец.

Порядок в этой сфере власти Петербурга пытаются навести давно. Летом прошлого года запретили движение электровелосипедов в семи районах города, ограничили скорость движения по тротуарам до десяти километров в час, ввели ряд требований к экипировке курьеров и запретили работать в доставке гражданам иностранных государств.

Теперь законодатели готовят еще ряд предложений, среди которых ограничение возраста по управлению электровелосипедом — с 16 лет, и запрет движения велосипедов по пешеходным зонам.

«Курьеров нужно убрать с тротуаров. Они должны быть все с номерами. Они должны все соблюдать правила дорожного движения. А также, если это электродвигатель, то должны иметь права категории „М“ на мопеды», — заявил председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев.

По словам специалистов, с получением водительских удостоверений могут возникнуть сложности. В Петербурге всего одна автошкола, где можно получить права категории «М», а курьеров на электротранспорте больше десяти тысяч. Представители служб доставки прогнозируют сокращение числа курьеров из-за новых требований. Вероятно, увеличится и стоимость доставки. Но коллапса не будет, уверены эксперты, рынок сумеет подстроиться.

«Мы видим, что тренд курьерской доставки меняется, становится все больше автокурьеров, которые не передвигаются на электровелосипедах, а передвигаются на автомобилях. Насколько сбалансируется рынок в части форматов доставки, мы будем смотреть по итогам, скорее всего, лета 2026 года», — рассказал президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний Александр Митюков.

Пойти по примеру Петербурга решили и в других регионах. В Югре от мигрантов-курьеров отказались еще в начале нового года. С 1 апреля не смогут работать в доставке иностранные граждане в Ростовской области. Новые правила для курьеров на электровелосипедах разрабатывают и в Казани. Там планируют создать зоны с автоматическим снижением скорости для электротранспорта и самокатов. А до 1 июля Минтранс России должен разработать общие правила езды на электровелосипедах, которые будут актуальны для всей страны. Соответствующее поручение дал президент.

