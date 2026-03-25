Дали заднюю: в ЕС отложили обсуждение полного запрета российской нефти

На фоне мирового энергетического кризиса цены на топливо растут, а поставки сокращаются.

Война на Ближнем Востоке все глубже погружает мир в энергетический кризис. Цены на топливо стремительно растут, поставки сокращаются, а последствия уже ощущаются по всему миру, от Азии до Европы. Брюссель, который настаивал на отказе от российских энергоносителей, уже не столь категоричен. Как именно кризис повлиял на глобальные рынки — выяснил корреспондент «Известий» Вадим Картушов.

Энергетический кризис из-за войны в Иране медленно, но неотвратимо накрывает весь земной шар. Даже на Филиппинах, фактически на другом конце света, уже ввели режим чрезвычайного энергетического положения. В Бангладеш — огромные очереди за топливом. А заправки в Индии из-за спроса на бензин превратились едва ли не в поле битвы.

Особенно досталось авиакомпаниям. Главный национальный перевозчик Вьетнама резко сократил количество внутренних рейсов. Цены на авиационный керосин взлетели вдвое, к тому же его банально не хватает.

С газом все еще хуже. Мировой экспорт СПГ упал до минимума за последние шесть месяцев. Только с начала марта поставки рухнули на 20% это худший результат с сентября прошлого года. И никаких предпосылок к улучшению ситуации нет. Катар — главный производитель сжиженного природного газа (СПГ) — находится в жестком кризисе. Настолько, что местный энергетический гигант, компания QatarEnergy, пошла на отчаянный шаг и объявила форс-мажор — редкий случай в мировой энергетике.

«Компания QatarEnergy объявила форс-мажорные обстоятельства по долгосрочным контрактам на поставку СПГ, в том числе для клиентов в Италии, Бельгии, Южной Корее и Китае. Форс-мажор позволяет стороне освободиться от своих обязательств в связи с непредвиденными событиями», — сообщает Al Jazeera.

В компании утверждают, что атаки Ирана уничтожили 17% производственных мощностей Катара. Один только промышленный комплекс Рас-Лаффан обеспечивал 20% мировых поставок СПГ — это оказывает колоссальное влияние на рынок. Эксперты утверждают, что на его возрождение уйдет до пяти лет, а ведь война еще даже не закончилась. Сильнее всего от отсутствия катарского газа пострадает Западная Европа и часть Азии. Например, Пакистан получал из региона более 90% газа.

Европейские страны из-за газового кризиса пострадают немного меньше. От судоходства в Ормузском проливе они зависят не так сильно.

«Если мы посмотрим, какой объем в подземных газовых хранилищах в Европе, порядка 28–27% — это аномально низкие запасы в преддверии летнего сезона, особенно если лето будет аномально жаркое, это критически низкие показатели. Если в ближайший месяц конфликт на Ближнем Востоке не исчерпается, то полагаю, что цены могут вырасти еще на 30–40%», — прогнозирует член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.

Обычные обыватели в Европе повышение цен на себе уже ощутили. Платежки за коммуналку растут каждый месяц, бензин дорожает. В Словении, например, вовсе запретили покупать больше 50 литров бензина за раз. Теперь в Европе процветает топливный туризм — водители стараются успеть запастись бензином в других странах, пока там тоже не запретили.

На этом фоне даже непреклонная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже, что называется, дает заднюю. Евросоюз отложил обсуждение плана полного запрета российской нефти — хотя собирались предметно обсудить вопрос уже в середине апреля. Запрет российского газа тоже перешел в разряд спорных.

«Наши общества уже столько пережили: сначала финансовый кризис, затем пандемию, затем начало конфликта на Украине, а теперь и второй энергетический кризис — газовый и нефтяной ценовой шок. Диверсификация была и остается необходимостью», — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

А пока мир страдает и готовится к новой энергетической реальности, на ситуации зарабатывают биржи и айтишники. В США торжественно объявили о создании первого в мире постоянно обновляемого индекса цен на нефть. Для всех мировых игроков актуальная информация в этой сфере сейчас — на вес золота.

