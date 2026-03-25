Мумифицированные останки мифического существа нашли в доме в Японии

Sun: мумифицированные останки русалки нашли в доме в Японии

Теперь экземпляр хотят продать на аукционе.

В старинном японском доме обнаружили мумифицированные останки, внешне напоминающие мифическую русалку. Об этом сообщило издание The Sun.

Необычная находка, сделанная в Фукусиме, имеет специфические физические характеристики. У нее длинные верхние конечности, мощные челюсти с острыми зубами и выраженный хвостовой плавник.

Эксперты отметили, что внешний вид мумии перекликается с описаниями Каппы — легендарного водного демона из японского фольклора. Согласно народным поверьям, эти существа населяют реки и озера страны, представляя угрозу для домашнего скота и людей. Своих жертв они способны утащить под воду.

Уникальный объект планируют продемонстрировать широкой публике в рамках специальной экспозиции. Организаторы мероприятия заявили, что мумию можно будет приобрести в частную собственность. Оценочная стоимость лота составляет около 11 755 фунтов стерлингов (примерно 1,27 миллиона рублей).

Ранее на побережье Великобритании местные жители наткнулись на странный объект. Семейная пара обнаружила на пляже в Маргейте останки, сочетающие в себе признаки скелета и мягких тканей неизвестного происхождения.

Первоначально они предположили, что перед ними труп тюленя или причудливая коряга. Однако детальный осмотр заставил их заподозрить «русалочье» происхождение.

