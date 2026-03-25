Тапочки в офисе: где граница комфорта и делового этикета

Неформальная обувь на рабочем месте может выглядеть уместно лишь при определённых условиях, но чаще вызывает недоумение у коллег.

Тапочки в офисе можно носить тем, кто работает в отдельном кабинете. О том, где граница комфорта и делового стиля, рассказала Life.ru эксперт по этикету Екатерина Богачева.

По словам специалиста, сменная удобная обувь может быть оправданной, если человек работает в отдельном кабинете и планирует длительное время находиться за компьютером, не покидая рабочее место. Однако появление в тапочках в общих пространствах или перед коллегами может восприниматься странно и противоречить негласным правилам корпоративной культуры.

Богачева подчеркнула, что в организациях с формальным дресс-кодом или в государственных учреждениях подобная деталь гардероба практически исключена. В то же время в компаниях с камерной атмосферой и ориентацией исключительно на результат внешний вид сотрудников может играть второстепенную роль, что создает условия для большей свободы в выборе обуви.

